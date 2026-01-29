Erschließer der Bergwelt feiern stolzes Jubiläum

Berg- und Talfahrt gleich teuer wie Vier-Sterne-Hotel

„Im Jahr 1924 wurde mit dem Bau begonnen. Um eine Seilbahn zu bauen, benötigte es zuerst eine Materialseilbahn. Und um diese zu errichten, war viel Zement vonnöten. Den Arbeitern damals wurde das Angebot gemacht, dass sie statt einer zwei Schichten schreiben dürfen, wenn sie dafür einen 50 Kilogramm schweren Sack mitschleppen. Viele haben dieses Angebot damals angenommen.“ Und der Geschäftsführer rechnete vor, dass „damals der Preis für eine Berg- und Talfahrt gleich teuer war wie eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel“.