Im Hochgebirge sind neue Lifte „nicht vorstellbar“

Holt Gstrein Top-Platz? Das Finale jetzt LIVE
Slalom in Val d‘Isere
Die Landesumweltanwaltschaft präsentiert ein Grundsatzpapier. Neue Seilbahnen oder Beschneiungsteiche werden darin kritisch gesehen. Die „Krone“ weiß, wie die Branche darüber denkt und welche Forderungen es gibt.
Dank einer fleißigen Frau Holle, die rechtzeitig ihr „weißes Gold“ über die Tiroler Berge verstreute, und zusätzlich künstlicher Beschneiung ist alles für eine perfekte Skisaison angerichtet – die „Tiroler Krone“ berichtete. Thema in diesem Zusammenhang ist auch immer wieder die Zusammenlegung oder der Ausbau von Skigebieten.
