Im Hochgebirge sind neue Lifte „nicht vorstellbar“

Dank einer fleißigen Frau Holle, die rechtzeitig ihr „weißes Gold“ über die Tiroler Berge verstreute, und zusätzlich künstlicher Beschneiung ist alles für eine perfekte Skisaison angerichtet – die „Tiroler Krone“ berichtete. Thema in diesem Zusammenhang ist auch immer wieder die Zusammenlegung oder der Ausbau von Skigebieten.