Auto krachte in Linienbus: 17-Jährige verletzt

Freundin „nach bestem Wissen und Gewissen“ getötet
Salzburger verurteilt
Donnerstagfrüh kam es in Zell am See auf der Brucker Bundesstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto krachte in einen Linienbus, dabei wurde eine 17-jährige Passagierin verletzt. Sie musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.
Im Frühverkehr stießen am Donnerstag in Zell am See ein Pkw und ein Linienbus im Bereich des Verladebahnhofs frontal zusammen. Die Alkotests beim Buslenker und bei der Pkw-Lenkerin, einer im Pinzgau wohnhaften 23-jährigen Rumänin, verliefen negativ.
Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Informationen. Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See kümmerte sich um die Aufräumarbeiten und die Straßenreinigung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.