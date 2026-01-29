Vorteilswelt
Unfall in Zell am See

Auto krachte in Linienbus: 17-Jährige verletzt

Salzburg
29.01.2026 10:54
Der schwer beschädigte Linienbus
Der schwer beschädigte Linienbus(Bild: Freiwillige Feuerwehr Zell am See)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Donnerstagfrüh kam es in Zell am See auf der Brucker Bundesstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto krachte in einen Linienbus, dabei wurde eine 17-jährige Passagierin verletzt. Sie musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Im Frühverkehr stießen am Donnerstag in Zell am See ein Pkw und ein Linienbus im Bereich des Verladebahnhofs frontal zusammen. Die Alkotests beim Buslenker und bei der Pkw-Lenkerin, einer im Pinzgau wohnhaften 23-jährigen Rumänin, verliefen negativ.

Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Informationen. Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See kümmerte sich um die Aufräumarbeiten und die Straßenreinigung. 

