Mit Pkw in Schülergruppe gerast: Tote, Verletzte

Hubschrauber im Einsatz

Eine 47-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort starb. Zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren wurden schwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung mit Hubschraubern ins Kantonsspital Graubünden sowie ins Luzerner Kantonsspital geflogen. Unter den Verletzten befand sich zudem ein Bub. Seine Blessuren waren allerdings nicht so schwer, er konnte ambulant behandelt werden.