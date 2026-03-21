Fatale Verwechslung
Mit Pkw in Schülergruppe gerast: Tote, Verletzte
Fatal hat die Verwechslung von Gas- und Bremspedal am Freitag in der Schweiz geendet. Ein 87-Jähriger beschleunigte deshalb mit seinem Wagen ungewollt und raste in Sedrun in eine Menschengruppe. Eine Frau starb, drei Kinder wurden teils schwer verletzt.
Der Unfall spielte sich am Freitag gegen 10 Uhr ab. Laut Polizeiangaben verwechselte der Autofahrer bei seinem Fahrzeug offenbar Gas und Bremse. Der Pkw beschleunigte und erfasste vier Mitglieder einer Schülerlagergruppe mit deren Begleitpersonen.
Hubschrauber im Einsatz
Eine 47-Jährige erlitt derart schwere Verletzungen, dass sie noch vor Ort starb. Zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren wurden schwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung mit Hubschraubern ins Kantonsspital Graubünden sowie ins Luzerner Kantonsspital geflogen. Unter den Verletzten befand sich zudem ein Bub. Seine Blessuren waren allerdings nicht so schwer, er konnte ambulant behandelt werden.
Der 87-jährige Unfallverursacher sei hingegen nicht verletzt worden, so die Polizei. Die genauen Umstände des Unfalls werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt.
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