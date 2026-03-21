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... auch über Kilde

Hört Shiffrin auf? US-Star spricht Klartext

Ski Alpin
21.03.2026 10:26
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tritt Mikaela Shiffrin nach dem Weltcup-Finale in Norwegen zurück - und das auch noch zusammen mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde? Die Ski-Queen wischte am Samstag alle Spekulationen zur Seite! 

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„Ich werde nächste Saison Rennen fahren“, so Shiffrin vor der Abfahrt im Gespräch mit dem ORF. „Aber ich glaube, auch Alex plant, diesen Sommer im Training alles zu geben. Und ich denke, wir haben viele Möglichkeiten, vielleicht auch zusammen zu trainieren.“

(Bild: Christof Birbaumer)

Die Fragen nach einem Rücktritt des Ski-Traumpaares seinen aber verständlich, gab Shiffrin zu. „Schließlich nähere ich mich dem Ende meiner Karriere, und er auch. Und da gibt es viele offene Fragen. Aber ja, das sind nur Gerüchte.“

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