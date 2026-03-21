„Ich gebe den WM-Traum bestimmt nicht auf“

Nach enttäuschender Hinrunde kam er nun wieder in Fahrt: „Ich bin ein Typ, der nie aufgibt, gerne mit Druck umgeht, sich nicht versteckt.“ Zudem hat er sich von Instagram und TikTok abgemeldet: „Öfters abzuschalten tut mir gut.“ Zumal entscheidende Wochen anstehen, zehn Klubs um den Klassenerhalt rittern – Gladbach ist mittendrin: „Der Druck in diesem geilen Klub ist enorm groß. Wir schauen nur auf uns, lassen uns nicht von außen dreinreden.“ Emotionen gehören dazu, wie sie Stöger zuletzt im Duell mit Palacios zeigte, den der Leverkusener heftig am Trikot zog: „Es war ein hitziges Spiel, ein kleiner Disput. Das Wichtigste ist, dass man sich am Ende die Hand gibt. Das haben wir getan. Die Fotos danach haben mich amüsiert.“