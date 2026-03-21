Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampfansage

„Ich gebe den WM-Traum bestimmt nicht auf“

Fußball International
21.03.2026 09:18
Kevin Stöger
Kevin Stöger(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Kevin Stöger sorgte im Gladbach-Dress zuletzt für Schlagzeilen! Die März-Länderspiele von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick steigen wohl ohne ihn, eine Kampfansage des 32-Jährigen gibt es trotzdem ...

0 Kommentare

Mit dem letztwöchigen Traum-Freistoß beim 2:0 gegen St. Pauli gehörten Kevin Stöger die Schlagzeilen: „Den bekam ich oft aufs Handy geschickt, da habe ich das eine oder andere Mal schon hingeschaut“, schmunzelt der 32-Jährige über den Geniestreich, mit dem er Gladbach etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.

(Bild: APA-Images / dpa / Marius Becker)

Ein Treffer, hinter dem viel Training steckt: „Ich übe Freistöße sehr oft, just in den Tagen vor St. Pauli ging kaum einer rein, umso mehr hat mich dann das Tor gefreut. Wenn im Stadion 50.000 aufspringen und jubeln, ist das ein Gefühl, das kaum mit etwas anderem vergleichbar ist.“

Lust auf Auswärts-Derbys
Heute wartet auf Stöger die nächste Challenge – das Rhein-Derby in Köln: „Es geht um sehr viel. Derbys sind auswärts, wenn du gewinnst, noch geiler, weil da viel mehr negative Emotionen von den Fans da sind.“

Nach enttäuschender Hinrunde kam er nun wieder in Fahrt: „Ich bin ein Typ, der nie aufgibt, gerne mit Druck umgeht, sich nicht versteckt.“ Zudem hat er sich von Instagram und TikTok abgemeldet: „Öfters abzuschalten tut mir gut.“ Zumal entscheidende Wochen anstehen, zehn Klubs um den Klassenerhalt rittern – Gladbach ist mittendrin: „Der Druck in diesem geilen Klub ist enorm groß. Wir schauen nur auf uns, lassen uns nicht von außen dreinreden.“ Emotionen gehören dazu, wie sie Stöger zuletzt im Duell mit Palacios zeigte, den der Leverkusener heftig am Trikot zog: „Es war ein hitziges Spiel, ein kleiner Disput. Das Wichtigste ist, dass man sich am Ende die Hand gibt. Das haben wir getan. Die Fotos danach haben mich amüsiert.“

Weniger amüsiert hat den 200-fachen deutschen Bundesliga-Spieler, dass er für die März-Länderspiele Österreichs nur auf Abruf ist: „Klar war ich im ersten Moment enttäuscht. Das Positive ist, dass ich es mit starken Leistungen wiedergutmachen kann.“ Das ist nebst dem Klassenerhalt sein großes Ziel, denn: „Die WM ist mein großer Traum – den gebe ich bestimmt nicht auf.“ Wie stark aktuell der Austausch mit Teamchef Ralf Rangnick ist? „Da muss es gar nicht viel Austausch geben. Er kennt meine Qualitäten, ich will ihm zeigen, dass er mich mitnehmen muss.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
21.03.2026 09:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
105.308 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
103.738 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
100.481 mal gelesen
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1966 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1564 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1014 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Fußball International
Kampfansage
„Ich gebe den WM-Traum bestimmt nicht auf“
Mit Trainings-Torhüter
Teamchef Tuchel irritiert England mit zwei Kadern
„Trat ihm in die Eier“
Reporterin enthüllt Belästigung durch Fußball-Star
Premier League
Brighton gegen den FC Liverpool ab 13.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Dortmund gegen Hamburger SV – ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf