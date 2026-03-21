Frau setzte Sohn (31) per Gericht vor die Tür

Zum Zeitpunkt der Klage hatte der Mann eine unbefristete Anstellung als Kellner, das Nettoeinkommen betrug aber nur etwa 1400 Euro. Während des laufenden Verfahrens kündigte er seine Stelle. Das Gericht in der norditalienischen Stadt Ravenna sah darin aber keinen Grund, die Unterhaltspflicht wieder aufleben zu lassen. Mit 31 Jahren sei grundsätzlich von einer eigenständigen Lebensführung und voller Erwerbsfähigkeit auszugehen, urteilte es. Der Mann müsse sich daher eigenständig um Arbeit bemühen.