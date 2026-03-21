Fendrich: Mit Songwriting gegen Trennungsschmerz

Lucas Fendrich hat Grund zur Freude: Seine neue Single „Bussi Auf Die Stirn“ ist da. Doch privat hat der Sänger gerade eine Trennung hinter sich. Bei „Krone zu Mittag“ spricht er mit Tanja Pfaffeneder darüber, wie er die Trennung verarbeitet, über seine neue Musik und was die Fans in Zukunft von ihm erwarten dürfen.