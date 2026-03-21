Wie Konditoren mit den „Sonderwünschen“ umgehen

Andere Rohstoffe

Wie Zauner betont auch er, dass nicht zu 100 Prozent garantiert werden könne, dass kein Gluten enthalten ist. „Wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter Bescheid wissen und die Kunden darauf aufmerksam machen“, so Jindrak. Laktosefreie Mehlspeisen würden in seinen Standorten – im Gegensatz zu veganen – kaum nachgefragt. „Es ist aber schon hart, wenn du auf Butter, Eier oder Milch verzichten musst.“