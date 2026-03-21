Software-Piraten sind eine Gefahr für eigene Firma

Oft tauchen im Zuge illegaler Software-Aktivitäten Dateien mit harmlos klingenden Namen wie „activate.exe“ auf, die vertrauenswürdig wirken sollen. „Diese werden meist im Download-Ordner gespeichert und der Nutzer muss für solche Programme oft selbst etwas anklicken oder ausführen“, heißt es seitens der Sicherheitsfirma. Häufig gibt es auch Anleitungen, wie Schutzmechanismen umgangen werden können – ein klares Zeichen für illegale Nutzung.