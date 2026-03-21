Teamchef Tuchel irritiert England mit zwei Kadern

„Es ist die letzte Chance, sich Spieler näher anzuschauen“, begründet ÖFB-Teamchef Rangnick am Montag seinen 28-Mann-Kader. Lächerlich im Vergleich zu England, wo es Thomas Tuchel für die Wembley-Tests gegen Uruguay und Japan übertrieb: „Wir wollen uns einen besseren Überblick verschaffen und den Wettbewerb um Flugtickets in die USA ankurbeln“, irritierte der Teamchef die ganze Nation. Weil er gleich 35 Mann nominierte, alleine fünf Torhüter. Etwa Brightons Jason Steele, der in der Saison in der Premier League noch keine Minute absolvierte. Der Routinier soll bei der WM als „Trainings-Torhüter“ dennoch fix dabei sein.