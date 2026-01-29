Endlich Rasen unter den Füßen für die Lustenauer

Bei den Grün-Weißen stieg die Stimmung, denn im Rheinvorland kann endlich auf Rasen trainiert werden. Auch der Test gegen die WSG Tirol wird auf echtem Grün gespielt. Nicht mehr dabei ist dann Enes Koc, er wechselt als Kooperationsspieler zum FC Dornbirn.
Endlich Rasen unter den Füßen hieß es bei den Austria-Spielern in den letzten zwei Tagen. Da trainierten die Lustenau-Kicker im Rheinvorland, wo am Samstag (12.45) auch das Testspiel gegen die WSG Tirol stattfinden soll. Die Tiroler wollen unbedingt auf echtem Grün spielen, ist es für sie doch der letzte Test vor dem Meisterschaftsauftakt am 8. Februar. Fixiert wurde am Mittwoch auch die Leihe von Enes Koc zum FC Dornbirn. Dort soll der 20-Jährige möglichst viel Spielpraxis sammeln. „In der Regionalliga West hat er die Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln und im Rhythmus zu bleiben“, betont Lustenaus Sportdirektor Dieter Alge. „Als Kooperationsspieler bleibt er trotzdem jederzeit für uns abrufbar.“
Keine Steine im Weg
Keine Kooperationspartner wurden hingegen für Daniel Au Yeong und Mehli Akbulut gefunden. Beide bleiben vorerst beim Verein. „Wir werden aber keine Steine in den Weg legen, sollte sich etwas ergeben.“ Laut Alge gibt es aber keine konkreten Anfragen. Damit scheinen die Transferbewegungen bei der Austria abgeschlossen. Insgesamt laufen im Sommer 16 Verträge aus. „Was eventuelle Verlängerungen betrifft, hängt auch davon ab, wie sich die Saison im Frühjahr entwickelt“, so der Sportdirektor.
