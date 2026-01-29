Endlich Rasen unter den Füßen für die Lustenauer

Endlich Rasen unter den Füßen hieß es bei den Austria-Spielern in den letzten zwei Tagen. Da trainierten die Lustenau-Kicker im Rheinvorland, wo am Samstag (12.45) auch das Testspiel gegen die WSG Tirol stattfinden soll. Die Tiroler wollen unbedingt auf echtem Grün spielen, ist es für sie doch der letzte Test vor dem Meisterschaftsauftakt am 8. Februar. Fixiert wurde am Mittwoch auch die Leihe von Enes Koc zum FC Dornbirn. Dort soll der 20-Jährige möglichst viel Spielpraxis sammeln. „In der Regionalliga West hat er die Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln und im Rhythmus zu bleiben“, betont Lustenaus Sportdirektor Dieter Alge. „Als Kooperationsspieler bleibt er trotzdem jederzeit für uns abrufbar.“