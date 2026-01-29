Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rheinvorland trocken

Endlich Rasen unter den Füßen für die Lustenauer

Vorarlberg
29.01.2026 09:55
Erste Rasentrainings für die Lustenauer im neuen Jahr.
Erste Rasentrainings für die Lustenauer im neuen Jahr.(Bild: Austria Lustenau)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Bei den Grün-Weißen stieg die Stimmung, denn im Rheinvorland kann endlich auf Rasen trainiert werden. Auch der Test gegen die WSG Tirol wird auf echtem Grün gespielt. Nicht mehr dabei ist dann Enes Koc, er wechselt als Kooperationsspieler zum FC Dornbirn.

0 Kommentare

Endlich Rasen unter den Füßen hieß es bei den Austria-Spielern in den letzten zwei Tagen. Da trainierten die Lustenau-Kicker im Rheinvorland, wo am Samstag (12.45) auch das Testspiel gegen die WSG Tirol stattfinden soll. Die Tiroler wollen unbedingt auf echtem Grün spielen, ist es für sie doch der letzte Test vor dem Meisterschaftsauftakt am 8. Februar. Fixiert wurde am Mittwoch auch die Leihe von Enes Koc zum FC Dornbirn. Dort soll der 20-Jährige möglichst viel Spielpraxis sammeln. „In der Regionalliga West hat er die Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln und im Rhythmus zu bleiben“, betont Lustenaus Sportdirektor Dieter Alge. „Als Kooperationsspieler bleibt er trotzdem jederzeit für uns abrufbar.“

Enes Koc wechselt leihweise zum FC Dornbirn in die Regionalliga West.
Enes Koc wechselt leihweise zum FC Dornbirn in die Regionalliga West.(Bild: Austria Lustenau)

Keine Steine im Weg
Keine Kooperationspartner wurden hingegen für Daniel Au Yeong und Mehli Akbulut gefunden. Beide bleiben vorerst beim Verein. „Wir werden aber keine Steine in den Weg legen, sollte sich etwas ergeben.“ Laut Alge gibt es aber keine konkreten Anfragen. Damit scheinen die Transferbewegungen bei der Austria abgeschlossen. Insgesamt laufen im Sommer 16 Verträge aus. „Was eventuelle Verlängerungen betrifft, hängt auch davon ab, wie sich die Saison im Frühjahr entwickelt“, so der Sportdirektor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 2°
Symbol starker Schneefall
Bludenz
1° / 4°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
2° / 5°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 4°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
137.768 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
132.486 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.773 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Vorarlberg
Rheinvorland trocken
Endlich Rasen unter den Füßen für die Lustenauer
Erst Finale lukrativ
Der ÖFB-Cup ist für die Altacher ein Minusgeschäft
Erfreulicher Trend
Zahl der Krebsdiagnosen bei Männern rückläufig
Josef Muchitsch:
„Ohne den Bau kommt die Wirtschaft nicht in Fahrt“
Kurioser Fall vor VfGH
142 km/h in 50er-Zone, aber nur 42 km/h zu schnell
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf