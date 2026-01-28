Vorarlberger Industrie zwischen Hoffen und Bangen

Miese Stimmung in der Elektronikbranche

Dieser dezente Optimismus findet aber in Sachen Beschäftigung keinen Widerschein: Nur vier Prozent der Betriebe wollen ihren Personalstand in den kommenden drei Monaten erhöhen, 18 Prozent gehen von einer Reduktion aus. Auffallend ist, dass sich die positiven Entwicklungen vor allem auf die Maschinen- und Metallindustrie konzentrieren – in dieser Branche hat sich der Saldo von 9 auf 75 Prozent-Punkte verbessert. Am stärksten unter Druck steht nach wie vor die Elektro- und Elektronikindustrie: „51 Prozent beurteilen die aktuelle Geschäftslage als schlecht. In sechs Monaten wird sich das kaum verbessern“, sagt Simon Kampl, Geschäftsführer der Vorarlberger Industriellenvereinigung. Im Gegensatz zu den anderen Branchen herrscht auch bezüglich der Ertragslage keine Zuversicht, 43 Prozent der befragten Unternehmen rechnen damit, dass die Verkaufspreise in drei Monaten fallen werden. Daher erstaunt es kaum, dass über 80 Prozent der Elektronikunternehmen von sinkenden Personalständen ausgehen.