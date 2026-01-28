Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konjunkturbarometer

Vorarlberger Industrie zwischen Hoffen und Bangen

Vorarlberg
28.01.2026 16:30
In der Metallindustrie hat sich die Stimmung gebessert.
In der Metallindustrie hat sich die Stimmung gebessert.(Bild: EXPA Pictures. Alle Rechte vorbehalten. // EXPA Pictures. All rigths reserved.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die aktuelle Konjunkturumfrage unter den Vorarlberger Industriebetrieben zeichnet zwar weiterhin ein ziemlich ernüchterndes Bild, aber immerhin gibt es auch einen Lichtblick: die Metall- und Maschinenindustrie.

0 Kommentare

Die Talsohle scheint durchschritten: Der Geschäftsklima-Index, gewissermaßen das Stimmungsbarometer der Vorarlberger Industrie, liegt für das 4. Quartal 2025 mit 13 Prozentpunkten erstmals seit dem 2. Quartal 2022 wieder deutlich im positiven Bereich. Knapp die Hälfte (46 Prozent) der befragten Unternehmen spricht von einer aktuell guten Geschäftslage, für 34 Prozent ist sie durchschnittlich, 20 Prozent beurteilen sie als schlecht. Über den Export gibt es allerdings kaum Wachstumsimpulse, die Auslandsaufträge bleiben auf niedrigem Niveau. Dafür erwarten aber immerhin 42 Prozent der Unternehmen steigende Verkaufspreise. „Es scheint, als gelinge es, die deutlich gestiegenen Kosten zumindest teilweise wieder in den Produktionspreisen unterzubringen“, erläutert Industrie-Spartenobmann Markus Comploj.

Miese Stimmung in der Elektronikbranche 
Dieser dezente Optimismus findet aber in Sachen Beschäftigung keinen Widerschein: Nur vier Prozent der Betriebe wollen ihren Personalstand in den kommenden drei Monaten erhöhen, 18 Prozent gehen von einer Reduktion aus. Auffallend ist, dass sich die positiven Entwicklungen vor allem auf die Maschinen- und Metallindustrie konzentrieren – in dieser Branche hat sich der Saldo von 9 auf 75 Prozent-Punkte verbessert. Am stärksten unter Druck steht nach wie vor die Elektro- und Elektronikindustrie: „51 Prozent beurteilen die aktuelle Geschäftslage als schlecht. In sechs Monaten wird sich das kaum verbessern“, sagt Simon Kampl, Geschäftsführer der Vorarlberger Industriellenvereinigung. Im Gegensatz zu den anderen Branchen herrscht auch bezüglich der Ertragslage keine Zuversicht, 43 Prozent der befragten Unternehmen rechnen damit, dass die Verkaufspreise in drei Monaten fallen werden. Daher erstaunt es kaum, dass über 80 Prozent der Elektronikunternehmen von sinkenden Personalständen ausgehen.

Stabile Lebensmittelindustrie
Auch für die Verpackungsindustrie gibt es nach wie vor keine Entwarnung: „Diese Branche ist von anderen abhängig und ein Indikator für die Industrie. 51 Prozent schätzen ihre derzeitige Geschäftslage und Ertragslage als schlecht ein“, so Kampl. In der bereits seit Längerem arg gebeutelten Vorarlberger Textilindustrie ist zumindest eine leichte Erholung auszumachen: Der Saldo zur derzeitigen Geschäftslage stieg von minus 44 auf minus 28 Prozentpunkte, liegt aber immer noch deutlich im negativen Bereich. Fels in stürmischer See bleibt die heimische Lebensmittelindustrie, die auch in den vergangenen Rezessionsjahren gute Geschäfte gemacht hat: Nur fünf Prozent der Unternehmen in dieser Branche beurteilen die aktuelle Geschäftslage als schlecht.

Comploj: „Die fetten Jahre sind vorbei!“
Angesichts des sehr breiten Stimmungsbildes betont Comploj, dass von einer tragfähigen Erholung noch keine Rede sein könne. Dass die Bundesregierung mit der Industriestrategie und dem FTI-Pakt (Forschung, Technologie und Innovation) jüngst zwei Initiativen auf den Weg gebracht hat, wertet der Spartenobmann positiv, zugleich mahnt er aber auch zu einer raschen Umsetzung. Die geforderte „Gegenfinanzierung“ bei den Lohnnebenkosten müsse aus dem öffentlichen Sektor selbst kommen, da der Staatsanteil in den letzten Jahren „völlig aus dem Ruder gelaufen ist“, so Comploj. Dazu gehörten auch unbeliebte Maßnahmen wie die Anhebung des Pensionsantrittsalters, „denn die fetten Jahre sind vorbei“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 2°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 4°
Symbol bedeckt
Dornbirn
3° / 4°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Vorarlberg
Konjunkturbarometer
Vorarlberger Industrie zwischen Hoffen und Bangen
Befangenheit?
Koblacher Rhesi-Nein beschäftigt nun auch BH
„Mehr Behutsamkeit“
Grüne üben heftige Kritik an Sozialfondsstrategie
In Crans Montana
Ortlieb vor Rädler! ÖSV-Duo zeigt im Training auf
Krone Plus Logo
Event in den Emiraten
Kreuzfahrtschiff und 17.000 Tiere für Triathlet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf