Gemeindestube von Viehhofen zieht jetzt um

Es gibt auch ein kleines Gewerbegebiet mit Betrieben wie einem Autohaus oder einem Getränkevertrieb. Rund 170.000 Euro an Kommunalsteuer fließen im Jahr in die Gemeindekasse. Eine Tischlerei möchte sich ansiedeln. Das Land legte lange ein Veto ein, weil das Grundstück vom Gewerbegebiet durch eine Brücke getrennt ist. „Wir würden die Firma mit offenen Armen empfangen“, so Supersberger, froh, dass vom Land jetzt eine positive Rückmeldung kam. Sie selbst will für alle im Ort da sein und nun auch in die Feuerwehrmontur schlüpfen. Die Ausbildung startete gerade.