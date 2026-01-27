Neue Leitstelle kostet die Gemeinde gar nichts

Das hat Seltenheitswert! Uttendorf errichtet eine neue Bergrettungszentrale – und zahlt dafür nichts. Aber zurück zum Anfang: Der Pinzgauer Ort wollte eigentlich die neue Leitstelle gemeinsam im neuen Feuerwehrhaus bauen. Lange hat man herumgeplant. Doch es sei sich von den Kosten her einfach nicht ausgegangen, erklärt Ortschef Hannes Lerchbaumer gegenüber der „Krone“.