Motto in Golling: „Kein Gestalten, nur Verwalten“

Die Ertragsanteile – also jene Gelder, die die Gemeinden vom Bund erhalten – seien laut dem Ortschef der Preissteigerung nicht gefolgt. Eine Kommune sei in der Produktivitätsfalle. „Als Gemeinde kann ich nicht, wie bei einer Firma, etwa Personal einsparen, wenn nicht genug Geld reinkommt. Früher war ein Delta von den Ertragsanteilen zu den Kosten zu unseren Gunsten, jetzt haben wir ein Minus davor.“