Oberster Verfassungsschützer freigestellt

Welche Vorwürfe dem Mann genau gemacht werden, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach könnte es aber um Fragen der Personalführung gehen. Die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sind in Österreich in erster Linie für die Abwehr staatsfeindlicher Vorgänge im Bereich des Extremismus verantwortlich. Daneben erteilen sie Aufträge zur Überwachung von Versammlungen, außerdem obliegen ihnen Maßnahmen zum Personen- und Objektschutz.