Wahl im Kosovo: Zehntausende Stimmen manipuliert

Linkspopulisten dürften vorn bleiben

Am Sieg der seit 2021 regierenden linkspopulistischen Partei Vetevendosja (Selbstbestimmung) von Premier Albin Kurti dürfte die großangelegte Neuauszählung nichts ändern. Die Partei war bei der vorgezogenen Wahl auf etwa 49 Prozent der Stimmen gekommen – um sieben Prozentpunkte mehr als beim vorherigen Urnengang im Februar 2025. Dabei gewann Vetevendosja wieder, verlor aber die absolute Mehrheit. Da Kurti keinen Koalitionspartner fand, wurde im selben Jahr ein zweites Mal gewählt.