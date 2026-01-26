Gastspiel in Heimat könnte sogar die Mama anlocken

Für Eishockey-Zweitligist Zell am See steht mal wieder eine ganz besondere Auswärtsreise auf dem Programm. Für die Pinzgauer geht’s Dienstag zur Finalneuauflage nach Jesenice.
Eine Stadt, in der Stürmer Blaz Tomazevic und Cheftrainer Marcel Rodman Heimatluft schnuppern dürfen. Die beiden Slowenen sind in der Industriestadt geboren und aufgewachsen. „Das wird immer ein ganz besonderes Auswärtsspiel für mich sein. Wer weiß, vielleicht kommt ja sogar die Mama zuschauen“, ist die Vorfreude beim Cheftrainer bereits groß.
Wir sind immer topmotiviert und das wird sich auch sicherlich nicht ändern. Wir schauen auf das nächste Spiel
Marcel RODMAN, Eisbären-Cheftrainer
Sportlich konnten sich die Zeller bereits fix das Play-off-Ticket der Alps Hockey League sichern. Dennoch pochen die Pinzgauer auf vollen Einsatz. Ohne Wenn und Aber: „Wir sind immer topmotiviert und das wird sich auch sicherlich nicht ändern. Wir schauen auf das nächste Spiel. Jesenice ist definitiv stärker, als es die Tabelle zeigt“, warnt er vor seinen Landsmännern, die als Vizemeister auf einem mehr als enttäuschenden vorletzten Tabellenplatz rangieren.
Alexander Lahoda kehrt zurück
Während Verteidiger Tyler Cuma weiterhin zum Zuschauen verdammt ist, kehrt Alexander Lahoda nach Verletzung ins Line-Up des Meisters zurück.
ICE Hockey League, Dienstag: Ljubljana – Vorarlberg (19.15). – Alps Hockey League, Dienstag: Jesenice – Zeller Eisbären (19), Asiago – Ritten (20).
