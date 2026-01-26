Vorteilswelt
Eisbären in Jesenice

Gastspiel in Heimat könnte sogar die Mama anlocken

Salzburg
26.01.2026 21:00
Marcel Rodman gastiert mit seinen Eisbären in seiner Geburtstadt.
Marcel Rodman gastiert mit seinen Eisbären in seiner Geburtstadt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Für Eishockey-Zweitligist Zell am See steht mal wieder eine ganz besondere Auswärtsreise auf dem Programm. Für die Pinzgauer geht’s Dienstag zur Finalneuauflage nach Jesenice. 

Eine Stadt, in der Stürmer Blaz Tomazevic und Cheftrainer Marcel Rodman Heimatluft schnuppern dürfen. Die beiden Slowenen sind in der Industriestadt geboren und aufgewachsen. „Das wird immer ein ganz besonderes Auswärtsspiel für mich sein. Wer weiß, vielleicht kommt ja sogar die Mama zuschauen“, ist die Vorfreude beim Cheftrainer bereits groß.

Wir sind immer topmotiviert und das wird sich auch sicherlich nicht ändern. Wir schauen auf das nächste Spiel

Marcel RODMAN, Eisbären-Cheftrainer

Sportlich konnten sich die Zeller bereits fix das Play-off-Ticket der Alps Hockey League sichern. Dennoch pochen die Pinzgauer auf vollen Einsatz. Ohne Wenn und Aber: „Wir sind immer topmotiviert und das wird sich auch sicherlich nicht ändern. Wir schauen auf das nächste Spiel. Jesenice ist definitiv stärker, als es die Tabelle zeigt“, warnt er vor seinen Landsmännern, die als Vizemeister auf einem mehr als enttäuschenden vorletzten Tabellenplatz rangieren.

Alexander Lahoda kehrt zurück
Während Verteidiger Tyler Cuma weiterhin zum Zuschauen verdammt ist, kehrt Alexander Lahoda nach Verletzung ins Line-Up des Meisters zurück.

ICE Hockey League, Dienstag: Ljubljana – Vorarlberg (19.15). – Alps Hockey League, Dienstag: Jesenice – Zeller Eisbären (19), Asiago – Ritten (20).

Ähnliche Themen
Zell am SeeJesenice
Salzburg

