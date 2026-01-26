Gastspiel in Heimat könnte sogar die Mama anlocken

Sportlich konnten sich die Zeller bereits fix das Play-off-Ticket der Alps Hockey League sichern. Dennoch pochen die Pinzgauer auf vollen Einsatz. Ohne Wenn und Aber: „Wir sind immer topmotiviert und das wird sich auch sicherlich nicht ändern. Wir schauen auf das nächste Spiel. Jesenice ist definitiv stärker, als es die Tabelle zeigt“, warnt er vor seinen Landsmännern, die als Vizemeister auf einem mehr als enttäuschenden vorletzten Tabellenplatz rangieren.