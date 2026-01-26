Koralpe-Lithium: Betreiber hält an Abbau fest

Trotz offener Fragen wird die Abbaulizenz auf der Koralm um zwei Jahre verlängert. Auch die Diskussion um die Umweltverträglichkeitsprüfung ist noch nicht zu Ende.
Die ECM Lithium AT GmbH hat ihre Bergbaulizenzen für das Lithium-Projekt auf der Koralpe um weitere zwei Jahre verlängert bekommen. Die Montanbehörde genehmigte 20 Grubenmaße. Parallel dazu ist weiterhin offen, ob für den geplanten Abbau in Frantschach-St. Gertraud eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den ursprünglichen Bescheid des Landes aufgehoben, die Projektbetreiber haben dagegen Revision beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht.
Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens hält das Unternehmen am Projekt fest. Laut ECM sei der Abbau technisch weit vorbereitet. Nach rechtlicher Klärung und gesicherter Finanzierung soll der Gewinnungsbetriebsplan eingereicht und mit dem Abbau begonnen werden. Das gewonnene Lithium sei für eine europäische Batterielieferkette vorgesehen.
