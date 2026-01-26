Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz offener Fragen

Koralpe-Lithium: Betreiber hält an Abbau fest

Kärnten
26.01.2026 14:44
Bald könnte der Abbau auf der Koralm losgehen
Bald könnte der Abbau auf der Koralm losgehen(Bild: Klaus Kreuzer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Trotz offener Fragen wird die Abbaulizenz auf der Koralm um zwei Jahre verlängert. Auch die Diskussion um die Umweltverträglichkeitsprüfung ist noch nicht zu Ende.

0 Kommentare

Die ECM Lithium AT GmbH hat ihre Bergbaulizenzen für das Lithium-Projekt auf der Koralpe um weitere zwei Jahre verlängert bekommen. Die Montanbehörde genehmigte 20 Grubenmaße. Parallel dazu ist weiterhin offen, ob für den geplanten Abbau in Frantschach-St. Gertraud eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den ursprünglichen Bescheid des Landes aufgehoben, die Projektbetreiber haben dagegen Revision beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht.

Lesen Sie auch:
Der Lithium-Bergbau im Grenzgebiet Kärnten-Steiermark soll ohne Umweltverträglichkeitsprüfung ...
Krone Plus Logo
Knalleffekt in Kärnten
Für Lithium-Abbau keine Umwelt-Prüfung nötig!
21.11.2024

Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens hält das Unternehmen am Projekt fest. Laut ECM sei der Abbau technisch weit vorbereitet. Nach rechtlicher Klärung und gesicherter Finanzierung soll der Gewinnungsbetriebsplan eingereicht und mit dem Abbau begonnen werden. Das gewonnene Lithium sei für eine europäische Batterielieferkette vorgesehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
256.432 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
229.149 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.194 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kärnten
Trotz offener Fragen
Koralpe-Lithium: Betreiber hält an Abbau fest
Kuriose Kunst
Nonnenspiegel: Fromme Motive erlauben eitle Blicke
Nach Lkw-Unfall
Ausgelaufenes Speiseöl sorgt für Stau auf Autobahn
Faschingstermine
Gailtaler Narren bieten buntes Programm
Krone Plus Logo
Aber ÖSV-Asse happy
Weltcup-Chefs handelten gegen Vorgaben der FIS
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf