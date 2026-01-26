Koralpe-Lithium: Betreiber hält an Abbau fest

Die ECM Lithium AT GmbH hat ihre Bergbaulizenzen für das Lithium-Projekt auf der Koralpe um weitere zwei Jahre verlängert bekommen. Die Montanbehörde genehmigte 20 Grubenmaße. Parallel dazu ist weiterhin offen, ob für den geplanten Abbau in Frantschach-St. Gertraud eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den ursprünglichen Bescheid des Landes aufgehoben, die Projektbetreiber haben dagegen Revision beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht.