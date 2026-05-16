Jugendliche als Scooter-Diebe – mit Schlagring

Zudem wurde beim 16-Jährigen in einem Schuh eine verbotene Waffe entdeckt: ein Schlagring. Er wird an den Fingern getragen und verstärkt einen Faustschlag enorm. Platzwunden, Knochenbrüche, Prellungen, schwere Kopfverletzungen können beim Einsatz eines Schlagringes entstehen. Noch gefährlicher sind Varianten mit Dornen oder Nieten.