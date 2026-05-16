Jugendliche als Scooter-Diebe – mit Schlagring

Schon mehr als jugendlicher Leichtsinn ist, was einem 16- und einem 17-Jährigen in Villach zur Last gelegt wird: Diebstahl in mehreren Fällen und Mitführen einer verbotenen Waffe.
Ein Streifendienst der Polizei hat die beiden Jugendlichen am Freitagnachmittag in Villach ausgeforscht. Der 16- und der 17-Jährige sollen für zumindest drei Diebstähle von E-Scootern verantwortlich sein.
Zudem wurde beim 16-Jährigen in einem Schuh eine verbotene Waffe entdeckt: ein Schlagring. Er wird an den Fingern getragen und verstärkt einen Faustschlag enorm. Platzwunden, Knochenbrüche, Prellungen, schwere Kopfverletzungen können beim Einsatz eines Schlagringes entstehen. Noch gefährlicher sind Varianten mit Dornen oder Nieten.
Die Burschen werden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.
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