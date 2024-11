Für Lithium-Abbau keine Umwelt-Prüfung nötig!

Lithium wird vor allem in jenen Regionen der Welt abgebaut, wo wirtschaftliche Interessen vor der Umwelt stehen. Und wo die Gesetze bei weitem nicht so streng sind wie in Österreich. Umso überraschender ist es, dass mitten im idyllischen Lavanttal in Kärnten ein gigantisches Bergbauprojekt starten könnte, ohne dass für die Behörde naturschutzrechtliche Bedenken bestehen.