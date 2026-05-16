Kärntner Kraftwerke als kulturelles Erbe

Exkursion im Rahmen der Architekturtage: Am Samstag, 30. Mai (9.45 bis 18 Uhr), tauchen Interessierte in die Baugeschichte der Kraftwerksgruppe Fragant, des Kraftwerks Forstsee und der Kelag-Zentrale in Klagenfurt ein.

Treffpunkt: Samstag, 30. Mai, um 9. 45 Uhr bei der Kelag-Zentrale am Arnulfplatz 2 in Klagenfurt. Der Bus fährt pünktlich um 10 Uhr ab.

Route: Klagenfurt – Kraftwerksgruppe Fragant (Außerfragant, ev. Innerfragant), Kraftwerk Forstsee, Klagenfurt KELAG-Zentrale.

Führungen durch Josef Stocker (Kelag),

Geraldine Klever (Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Kärnten) und

Lukas Vejnik (Architektur Haus Kärnten).

Anmeldung notwendig unter https://architektur-kaernten.at/programm/kalender/infrastrukturbauwerke-kaernten/anmeldung-zur-exkursion-infrastrukturbauwerke-kaernten

Kosten: 25 Euro (inklusive Busfahrt, Führungen und Mittagessen im Restaurant „Electric Garden Wörthersee“). Anmeldeschluss: 22. Mai.