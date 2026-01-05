Tausende Haushalte noch immer ohne Strom

Promis machen ihrem Ärger Luft

Mittlerweile meldeten sich auch einige bekannte Personen zu dem Stromausfall. So etwa die Sängerin Sarah Connor – auf ihrem Instagram-Account erklärte sie, sie sei mit ihrer Familie in ein Hotel gezogen, weil es bei ihr daheim „einfach zu kalt“ sei. „Es ist eigentlich gar nicht so lustig. […] Wenn ich darüber nachdenke, finde ich das schon ganz schön krass und frage mich, ob wir in so einer großen Stadt, nicht besser darauf vorbereitet sein können“.