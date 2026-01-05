„Meine Mutter (97) musste auf Feldbett schlafen!“

Sohn konnte es nicht fassen

Die Rettung holte die Seniorin aus ihrer Wohnung und brachte sie in eine beheizte Turnhalle. Die Familie der 97-Jährigen wurde zunächst jedoch nicht über ihren Aufenthaltsort informiert. Ihr Sohn konnte nicht glauben, wie man mit seiner Mutter umgegangen war. „Sie ist 97 Jahre alt, hat Pflegestufe 4 und liegt hier auf einem Feldbett. Sie hat hier kaum getrunken und gegessen.“ Der Zustand der Frau sei deutlich schlechter geworden, erzählte der Mann.