Warum uns gerade besonders kalt ist

Warmer Luftpolster schützt uns

Normalerweise befindet sich auf der Haut nämlich ein warmer Luftpolster, der durch die Körperwärme erzeugt wird. „Dieser Luftpolster wird aber vom Wind weggeblasen“, so Biermair. Mit guter Kleidung könne man sich schützen, aber eben nicht zu 100 Prozent. „Und ob uns kalt ist oder nicht, liegt im Endeffekt daran, wie viel Energie der Körper aufwenden muss, um seine Temperatur zu halten“, sagte der Meteorologe. Das Kälteempfinden sei außerdem von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hänge von verschiedenen Faktoren wie Körperoberfläche, Hauttyp oder Größe ab. Aber: Mittlerweile habe der Wind nachgelassen, gab Biermair Entwarnung.