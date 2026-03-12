Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizist mit Adlerauge

Sprung aus Spital-Fenster: Häftling wieder gefasst

Tirol
12.03.2026 14:22
Mittlerweile sitzt der Häftling wieder in der Justizanstalt Innsbruck.
Mittlerweile sitzt der Häftling wieder in der Justizanstalt Innsbruck.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Während eines Krankenhausaufenthaltes sprang ein Häftling der Justizanstalt Innsbruck Ende Februar aus dem Fenster – ihm gelang die Flucht. Er konnte tagelang untertauchen. Dank der „Adleraugen“ eines Polizisten sitzt der Ausreißer jetzt wieder hinter Gittern.

0 Kommentare

Es waren filmreife Szenen, die sich am Abend des 26. Februar im Landeskrankenhaus Natters nahe Innsbruck abgespielt hatten. Dem Häftling war es offenbar in einem unbeobachteten Moment gelungen, aus dem Fenster zu steigen und zu flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb damals erfolglos.

Flüchtiger als Beifahrer im Auto
Tagelang fehlte vom jungen Mann dann jede Spur. Er wurde freilich zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Beamter hatte sich das Gesicht des Flüchtigen offenbar ganz besonders gut eingeprägt. Denn bereits am vergangenen Freitag war der Flüchtige in der Innsbrucker Südbahnstraße ins Visier einer Streife geraten.

Zitat Icon

Der Beifahrer sprang aus dem Auto, wollte weglaufen, ist aber gestolpert. Er wurde festgenommen.

Polizeisprecher Christian Viehweider

Bild: Christof Birbaumer

„Er saß in einem Auto als Beifahrer“, schildert Polizeisprecher Christian Viehweider. Der Pkw konnte von den Beamten schließlich in der nahen Liebeneggstraße angehalten werden. „Der Beifahrer sprang aus dem Auto, wollte weglaufen, ist aber gestolpert. Er wurde festgenommen.“

Lesen Sie auch:
Der verurteilte Straftäter konnte bei einer Behandlung im Krankenhaus in Natters entkommen.
Fahndung ohne Erfolg
Häftling floh während der Behandlung aus Spital
27.02.2026

Jetzt wieder in Justizanstalt
Der Mann wurde daraufhin wieder in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert – dort wird man jetzt wohl ein noch wachsameres Auge auf den jungen Häftling richten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.03.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.583 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.491 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.575 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1270 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Innenpolitik
NEOS machen Ernst mit Entzug von Kneissls Pass
1026 mal kommentiert
Nach dem Bruch der Regierung wegen der Ibiza-Affäre fiel Kneissl bei der FPÖ in Ungnade, weil ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf