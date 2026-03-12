Vorteilswelt
Piloten unterm Messer

Fünffach- und Rekordchamp fahren mit Schmerzmittel

Oberösterreich
12.03.2026 15:00
Nach seinem ersten Jännerrallye-Sieg will Simon Wagner (Hyundai) trotz Schmerzen den fünften ...
Nach seinem ersten Jännerrallye-Sieg will Simon Wagner (Hyundai) trotz Schmerzen den fünften Triumph im Rebenland holen.(Bild: Manfred Binder)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Der aktuell beste Rallye-Fahrer Österreichs, Simon Wagner, hat vor dem zweiten Staatsmeisterschaftslauf im Rebenland nach einer Kiefer- und Nasen-Operation noch Probleme, „Oldie“ Raimund Baumschlager muss indes danach unters Messer.   

0 Kommentare

„Ich bin seit meinem Jännerrallye-Sieg nicht mehr wirklich gesund geworden, ehe es immer schlimmer wurde. Es wurde eine chronische Kieferhöhlenentzündung festgestellt, es war alles voller Eiter und die Schmerzen unerträglich – und dann musste ich mich unters Messer legen. Dabei wurde auch meine verkrümmte Nasenscheidewand gleich mitgemacht“, sagt Simon Wagner über seine OP vor zwei Wochen bei den Barmherzigen Schwestern in Linz.

Ohne Tabletten geht nichts
Einem Start beim ab Freitag steigenden zweiten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf im Rebenland steht zwar nichts im Wege, die Nachwehen des Eingriffs sind aber noch zu spüren. „Ohne Schmerztabletten geht nichts“, betont der Hyundai-Pilot. Gleiches gilt übrigens auch für Rekordchamp Raimund Baumschlager (Skoda), der seit einem Unfall 2023 an Schmerzen in der linken Schulter leidet.

Auch Raimund Baumschlager (r.) muss operiert werden.
Auch Raimund Baumschlager (r.) muss operiert werden.(Bild: Harald Illmer)

Einmal noch Zähne zusammenbeißen
„Lange hat es gereicht, diese mit Physiotherapie und Osteopathie zu lindern. In letzter Zeit half aber auch das nicht mehr. Die Testfahrten letzten Freitag und Samstag haben es mir dann erneut gezeigt, trotz Schmerzmittel und vorheriger Infiltration hat sich der Fahrspaß in Grenzen gehalten“, so der 66-Jährige, der im Rebenland nach Absprache mit seinem Arzt aber die Zähne noch einmal zusammenbeißen wird, ehe auch für ihn eine OP ansteht.

Sportlich ist Wagner trotz der Einschränkungen im Raum Leutschach wieder Favorit, zumal er im Rebenland in den letzten vier Jahren immer ganz oben stand. Als größter Konkurrent gilt Skoda-Ass Michael Lengauer. „Nachdem er die Jänner heuer nicht gewinnen konnte, ist er sicher sehr motiviert“, erwartet Wagner einen heißen Kampf.  

Oberösterreich
12.03.2026 15:00
Oberösterreich

