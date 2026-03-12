Fünffach- und Rekordchamp fahren mit Schmerzmittel

Einmal noch Zähne zusammenbeißen

„Lange hat es gereicht, diese mit Physiotherapie und Osteopathie zu lindern. In letzter Zeit half aber auch das nicht mehr. Die Testfahrten letzten Freitag und Samstag haben es mir dann erneut gezeigt, trotz Schmerzmittel und vorheriger Infiltration hat sich der Fahrspaß in Grenzen gehalten“, so der 66-Jährige, der im Rebenland nach Absprache mit seinem Arzt aber die Zähne noch einmal zusammenbeißen wird, ehe auch für ihn eine OP ansteht.

Sportlich ist Wagner trotz der Einschränkungen im Raum Leutschach wieder Favorit, zumal er im Rebenland in den letzten vier Jahren immer ganz oben stand. Als größter Konkurrent gilt Skoda-Ass Michael Lengauer. „Nachdem er die Jänner heuer nicht gewinnen konnte, ist er sicher sehr motiviert“, erwartet Wagner einen heißen Kampf.