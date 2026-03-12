„The Testament Of Ann Lee“: Bildgewaltiges Drama

Ann Lee (Amanda Seyfried) wächst im vorindustriellen Manchester auf. Schon in jungen Jahren muss sie ihre Kindheit hinter sich lassen und in einer Baumwollspinnerei arbeiten. Ein prägendes Erlebnis rund um das Sexualleben ihrer Eltern brennt sich tief in ihr Gedächtnis ein. Die Erinnerung verfolgt sie so stark, dass sie später im Zölibat den einzigen Weg sieht, der Sünde zu entkommen. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dem bewegenden Historienfilm „The Testament Of Ann Lee“.