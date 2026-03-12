Vorteilswelt
„Krone“-Kino-Kritik

„The Testament Of Ann Lee“: Bildgewaltiges Drama

Unterhaltung
12.03.2026 15:28
Porträt von Christina Krisch
Von Christina Krisch

Ann Lee (Amanda Seyfried) wächst im vorindustriellen Manchester auf. Schon in jungen Jahren muss sie ihre Kindheit hinter sich lassen und in einer Baumwollspinnerei arbeiten. Ein prägendes Erlebnis rund um das Sexualleben ihrer Eltern brennt sich tief in ihr Gedächtnis ein. Die Erinnerung verfolgt sie so stark, dass sie später im Zölibat den einzigen Weg sieht, der Sünde zu entkommen. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dem bewegenden Historienfilm „The Testament Of Ann Lee“. 

Manchester im 18. Jh.: Keines der vier Kinder, die die Schmiedtochter Ann Lee (Amanda Seyfried) gebiert, wird überleben. Gebrochen von den schmerzvollen Momenten in ihrem noch jungen Leben, wird sie zur Leitfigur der freikirchlichen Shaker-Bewegung, die ihrer tiefen Spiritualität mit ekstatischen Tänzen und Gesängen Ausdruck verleiht, das unbedingte Zölibat einfordert und an die Gleichheit aller Menschen glaubt.

Amanda Seyfried als Schmiedtochter Ann Lee.
Amanda Seyfried als Schmiedtochter Ann Lee.(Bild: The Walt Disney Comp. Austria)

Als Ann Lee mit einer Gruppe von Anhängern per Schiff nach N. Y. aufbricht, schlägt ihr Ablehnung in Amerika entgegen. Sie und ihre „Jünger“ werden verfolgt. Gar der Hexerei wird die messianische Anführerin bezichtigt. Regisseurin Mona Fastvold, die u. a. das Drehbuch zu „The Brutalist“ verfasste, verflicht Elemente eines klassischen Historienfilms mit rauschhaften Musical-Passagen, und sie kreiert in Zusammenarbeit mit Kameramann William Rexer faszinierende Montagen, in die sie biblische Impressionen einfließen lässt.

Ein visuell mitreißendes, von Misogynie überschattetes Biopic, das von unerschütterlicher Berufung erzählt, sich aber einer kritischen Auseinandersetzung mit der Shaker-Bewegung entzieht.  

Unterhaltung
12.03.2026 15:28
