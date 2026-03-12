Radland Österreich – jedoch auf eigene Gefahr!

Fünffach- und Rekordchamp fahren mit Schmerzmittel
Piloten unterm Messer
Das Frühjahr lockt Rennradfahrer, Alltagsradler und E-Biker wieder hinaus auf die Straßen, und die „Radkrone“ zeigt, wie schnell aus einer Ausfahrt ein Kampf ums Überleben werden kann.
Österreich erlebt einen anhaltenden Fahrradboom: Noch nie waren so viele Menschen auf zwei Rädern unterwegs – im Alltag, in der Freizeit, im Sport. Doch statt mehr in baulich getrennte Radwege zu investieren, müssen sich Autos, Lkw und Fahrräder immer weniger Platz teilen.
