Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Massive Regenfälle

Erdrutsche in Äthiopien fordern 64 Todesopfer

Ausland
12.03.2026 14:06
Unzählige Menschen werden nach Erdrutschen noch vermisst.
Unzählige Menschen werden nach Erdrutschen noch vermisst.(Bild: AP/Gacho Baba District Government Communication Affairs Department)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Erdrutsche im Süden Äthiopiens nach massiven Regenfällen forderten mindestens 64 Todesopfer. Weitere 125 Personen werden noch vermisst. Die Gefahr ist nicht gebannt.

0 Kommentare

Mindestens 64 Menschen sind am Donnerstag bei Erdrutschen in Äthiopien ums Leben gekommen – weitere 125 Personen gelten derzeit noch als vermisst. Ursache dafür sollen massive Regenfälle gewesen sei.

Und die Gefahr ist vorerst nicht gebannt: Denn schon mehrfach mussten die Rettungseinsätze aufgrund drohender Schlammlawinen unterbrochen werden. Auch die Zufahrt zum Unglücksort gestaltete sich schwierig, Straßen und Brücken waren blockiert.

Durchnässte Böden
Doch Erdrutsche sind in Äthiopien keine Seltenheit. Immer wieder wird das Land von Naturkatastrophen heimgesucht. Im Jahr 2024 wurden hunderte Menschen durch Erdrutsche getötet. Auch wichtige Infrastruktur wie benötigtes Ackerland wurden zerstört.

Lesen Sie auch:
Nach dem Erdrutsch in Niscemi auf Sizilien mussten Hunderte Bewohner evakuiert werden. 
Viele Häuser bedroht
4-Kilometer-Erdrutsch gefährdet Stadt auf Sizilien
27.01.2026

Gleichzeitig läuft die humanitäre Hilfe verzögert und auch unzureichend an, was die Lage vor Ort verschärft. Tausende Menschen wurden bereits vertrieben.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.03.2026 14:06
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf