Dornauer muss seinen Führerschein abgeben

Es war Donnerstagvormittag um 10.40 Uhr, als die Autobahnpolizei Seewalchen auf der „West“ im Gemeindegebiet von Tiefgraben (OÖ) in Fahrtrichtung Salzburg ein viel zu schneller Mercedes E-300 auffiel. Die Lasermessung zeigte in der aus Sicherheitsgründen neu installierten 100er-Zone auf der Autobahn – nach Abzug der Messtoleranz – exakt 152 km/h an. Pech: Denn mit mehr als 50 Kilometer pro Stunde ist der Führerschein weg.