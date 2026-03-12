Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rasender Ex-SPÖ-Chef

Dornauer muss seinen Führerschein abgeben

Tirol
12.03.2026 15:37
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Er hat es nicht nur in der Politik gerne rasant: Der mittlerweile wilde Tiroler Abgeordnete Georg Dornauer wurde mit Tempo 152 in einer 100er-Zone gestoppt – Führerschein weg!

0 Kommentare

Es war Donnerstagvormittag um 10.40 Uhr, als die Autobahnpolizei Seewalchen auf der „West“ im Gemeindegebiet von Tiefgraben (OÖ) in Fahrtrichtung Salzburg ein viel zu schneller Mercedes E-300 auffiel. Die Lasermessung zeigte in der aus Sicherheitsgründen neu installierten 100er-Zone auf der Autobahn – nach Abzug der Messtoleranz – exakt 152 km/h an. Pech: Denn mit mehr als 50 Kilometer pro Stunde ist der Führerschein weg.

Parteirebell mit rasanter politischer Karriere
Bei der Kontrolle des Rasers staunten die Beamten nicht schlecht: Denn am Steuer der Limousine mit Stern saß niemand Geringerer als Georg Dornauer. Seines Zeichens langjähriger Tiroler SPÖ-Chef. Auch seine politische Karriere verlief bisher rasant. Als roter Parteirebell im Westen hatte er zu seiner SPÖ schon immer ein schwieriges Verhältnis.

Georg Dornauer war viel zu schnell unterwegs – und ist jetzt seinen Führerschein los!
Georg Dornauer war viel zu schnell unterwegs – und ist jetzt seinen Führerschein los!(Bild: Christof Birbaumer)

Ein von der „Krone“ aufgedeckter Jagdausflug mit dem schillernden Immobilien-Jongleur René Benko samt Foto mit einem erlegten Hirsch wurde ihm dann zum Verhängnis. „Ich trete zur Seite“, verkündete der 43-Jährige fast schon trotzig seinen Rückzug von der Parteispitze.

Dann der nächste Paukenschlag: Dornauer wird nicht nur aus dem Landtagsklub, sondern auch aus der Partei ausgeschlossen! Das Fass zum Überlaufen gebracht hatte sein Alleingang zur Rückführung von 170 Millionen Euro an „Übergewinnen“ des Landesenergieversorgers Tiwag. Entgegen der Koalitionslinie mit der ÖVP.

Lesen Sie auch:
Georg Dornauer darf wieder auf die Pirsch gehen.
Fauxpas am Flughafen
Nach Waffenverbot: Dornauer darf nun wieder jagen!
11.11.2025
Schiedsgericht am Zug
SPÖ Tirol verhandelt erneut Dornauers Rauswurf
21.02.2026
Alternative für Tirol
Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste
20.12.2025

Der Tiroler Ex-SPÖ-Chef ist übrigens nicht der erste Spitzenpolitiker, der als Raser gestoppt wurde. Auch der damalige Finanzminister Magnus Brunner bretterte mit weit mehr als 100 km/h durch eine 80er-Zone – Schein vier Wochen weg!

Zitat Icon

Ich bin nach der Raststation Mondsee auf die Autobahn aufgefahren, hatte ein Überholmanöver und habe dabei offensichtlich die 100 km/h Beschränkung übersehen.

Georg Dornauer

Dornauers Rechtfertigung gegenüber der „Krone“: „Ich bin auf die Autobahn aufgefahren, hatte ein Überholmanöver und habe dabei offensichtlich die 100 km/h-Beschränkung übersehen. Das tut mir leid. Es war keine gefährliche Situation. Mit den Konsequenzen werde ich die nächsten zwei Wochen leben müssen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.03.2026 15:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Georg Dornauer
Salzburg
Mercedes-BenzAutobahnpolizei
Führerschein
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.917 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.764 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.867 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1267 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1028 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf