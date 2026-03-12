Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?

Die Stimmung in Österreich hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Laut aktuellen Daten des Market-Instituts blicken derzeit nur noch 17 Prozent der Menschen zuversichtlich in die Zukunft. Wie ist Ihre Stimmung zurzeit? Welche Faktoren beeinflussen Sie aktuell am meisten?
Der abrupte Stimmungsumschwung wird vor allem mit der Eskalation im Nahen Osten und dem Beginn des Kampfeinsatzes gegen den Iran in Verbindung gebracht. Solche geopolitischen Erschütterungen schüren nicht nur die Angst vor einer Ausweitung von Konflikten, sondern bringen oft auch ganz reale wirtschaftliche Sorgen mit sich.
Steigende Energiepreise, eine unsichere Versorgungslage und die allgemeine Teuerung belasten viele Haushalte massiv. Selbst während der harten Einschränkungen der Corona-Pandemie war der Anteil der Skeptiker nicht so hoch wie heute. Das Gefühl einer „Dauerkrise“ scheint sich in den Köpfen festzusetzen.
Was beschäftigt Sie persönlich am meisten?
Ist es die Angst vor einer weiteren militärischen Eskalation und deren Folgen für Europa, die aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, oder haben Sie trotz der düsteren Umfragewerte Strategien gefunden, um Ihren Optimismus im Alltag zu bewahren? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
