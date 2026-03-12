Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?

Community
12.03.2026 14:07
Die Stimmung der Österreicherinnen und Österreicher ist momentan miserabel.
Die Stimmung der Österreicherinnen und Österreicher ist momentan miserabel.(Bild: Rawpixel Ltd.)
Porträt von Community
Von Community

Die Stimmung in Österreich hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Laut aktuellen Daten des Market-Instituts blicken derzeit nur noch 17 Prozent der Menschen zuversichtlich in die Zukunft. Wie ist Ihre Stimmung zurzeit? Welche Faktoren beeinflussen Sie aktuell am meisten?

0 Kommentare

Der abrupte Stimmungsumschwung wird vor allem mit der Eskalation im Nahen Osten und dem Beginn des Kampfeinsatzes gegen den Iran in Verbindung gebracht. Solche geopolitischen Erschütterungen schüren nicht nur die Angst vor einer Ausweitung von Konflikten, sondern bringen oft auch ganz reale wirtschaftliche Sorgen mit sich.

Steigende Energiepreise, eine unsichere Versorgungslage und die allgemeine Teuerung belasten viele Haushalte massiv. Selbst während der harten Einschränkungen der Corona-Pandemie war der Anteil der Skeptiker nicht so hoch wie heute. Das Gefühl einer „Dauerkrise“ scheint sich in den Köpfen festzusetzen.

Was beschäftigt Sie persönlich am meisten?
Ist es die Angst vor einer weiteren militärischen Eskalation und deren Folgen für Europa, die aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, oder haben Sie trotz der düsteren Umfragewerte Strategien gefunden, um Ihren Optimismus im Alltag zu bewahren? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
12.03.2026 14:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.583 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.491 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.575 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1270 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Innenpolitik
NEOS machen Ernst mit Entzug von Kneissls Pass
1026 mal kommentiert
Nach dem Bruch der Regierung wegen der Ibiza-Affäre fiel Kneissl bei der FPÖ in Ungnade, weil ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Soll Heimunterricht verboten werden?
Diskutieren Sie mit!
Ist Atomkraft für Sie eine Chance oder Irrweg?
Forenecho
PVA-Gutachten: Die Erfahrungen der „Krone“-Leser
Stammtisch
Die „Krone“-Plauderecke
Frage des Tages
ORF-Krise: Gelegenheit für Entpolitisierung?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf