Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?

Der abrupte Stimmungsumschwung wird vor allem mit der Eskalation im Nahen Osten und dem Beginn des Kampfeinsatzes gegen den Iran in Verbindung gebracht. Solche geopolitischen Erschütterungen schüren nicht nur die Angst vor einer Ausweitung von Konflikten, sondern bringen oft auch ganz reale wirtschaftliche Sorgen mit sich.