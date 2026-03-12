USA sind wie Russland vertrauensunwürdig

Stopp der Ukraine-Unterstützung bringt keinen Frieden

In der Frage, ob die Europäische Union die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff unterstützen soll, halten sich Befürwortung und Gegnerschaft die Waage. Insgesamt 43 Prozent betrachten dies als „sehr“ (22 Prozent) oder „eher wichtig“ (21 Prozent), 45 Prozent empfinden den Beistand der EU als „eher nicht“ (18 Prozent) oder „gar nicht wichtig“ (27 Prozent). Seit 2023 sei die Zahl jener, die die Unterstützung der Ukraine als nicht wichtig ansehen, um neun Prozentpunkte gestiegen. „Eine starke innenpolitische Opposition, die aktuelle Wirtschaftslage sowie fehlende Perspektiven und Initiativen für ein rasches Kriegsende sind Gründe dafür, dass die Hilfe für Kiew hinterfragt wird“, sagte Schmidt. Es wäre jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass ein Stopp der Ukraine-Unterstützung dauerhaften Frieden bringen würde.