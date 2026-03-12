Vorteilswelt
Nach Epstein-Beben!

Kates Mama lacht mit der Queen – Yorks sind raus!

Royals
12.03.2026 15:00
Kates Mama sorgt für die royale Überraschung des Jahres: Beim Cheltenham Festival strahlte ...
Kates Mama sorgt für die royale Überraschung des Jahres: Beim Cheltenham Festival strahlte Carole Middleton an der Seite von Queen Camilla und Prinzessin Anne, als wäre sie längst Teil der königlichen Kerntruppe.(Bild: APA-Images / dana press / kisforkate)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das britische Königshaus zeigt sich so ungewohnt nahbar, dass selbst langjährige Hofbeobachter staunen. Und ausgerechnet Carole Middleton, die Schwiegermutter von Prinz William, wird zur neuen Schlüsselfigur im royalen Machtgefüge. 

0 Kommentare

Während die Töchter von Andrew Mountbatten‑Windsor nach den Epstein‑Enthüllungen endgültig aus dem Bild gedrängt werden, tritt Carole mit einer Selbstverständlichkeit ins Rampenlicht, die kaum jemand erwartet hatte.

Startschuss der Society-Saison
Beim Cheltenham Festival, dem inoffiziellen Startschuss der britischen Society‑Saison, zeigte sich die 71‑Jährige locker, fröhlich und strahlend an der Seite von Queen Camilla, Prinzessin Anne und Zara Tindall. In der königlichen Loge lachte sie mit Anne und Camilla, als wäre sie seit Jahren Teil dieser innersten royalen Runde. Die Vertrautheit, die sie ausstrahlte, wirkte wie ein stilles, aber unübersehbares Signal: Carole Middleton rückt in Krisenzeiten noch näher an die erste Reihe der Monarchie heran – und sie fühlt sich dort sichtlich wohl.

Gemeinsam mit Williams Schwiegermutter Carole schauen Camilla und Prinzessin Anne mit Spannung ...
Gemeinsam mit Williams Schwiegermutter Carole schauen Camilla und Prinzessin Anne mit Spannung den Pferdewettkämpfen beim Cheltenham-Festival zu.(Bild: APA-Images / dana press / kisforkate)

Die Andrew-Linie wird entfernt
Während Carole souverän und elegant über das Gelände schritt, blieben zwei Namen auffällig unsichtbar: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie von York, die Töchter des ehemaligen Prinzen Andrew. Seit der Verhaftung Andrews wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und den brisanten Details aus den Epstein‑Papieren scheint die Entscheidung gefallen zu sein.

Die Andrew‑Linie wird aus dem aktiven Königshaus entfernt – leise, aber konsequent. Keine Auftritte, keine Einladungen, keine Nähe zur Krone. Die Botschaft ist klar: Skandale haben in der neuen Monarchie keinen Platz mehr.

Carole Middletons viel beachtete Ankunft beim Festival. Sie trägt übrigens einen Federhut, den ...
Carole Middletons viel beachtete Ankunft beim Festival. Sie trägt übrigens einen Federhut, den man schon bei Prinzessin Kate gesehen hat.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/)

Kleiner, sauberere Königsfamilie
Prinz William, der längst an der Monarchie der Zukunft arbeitet, setzt auf eine kleinere, sauberere, modernere Königsfamilie. Und in dieser Zukunft spielen die Middletons eine Rolle, die weit über höfliche Verwandtschaft hinausgeht. Hinter den Palastmauern gelten Carole und Michael Middleton seit Jahren als emotionale Stützen des Thronfolgers.

Sie gaben William das Familiengefühl, das er nach der Trennung seiner Eltern schmerzlich vermisst hatte. Und sie waren unverzichtbar, als Kate nach ihrer Krebsdiagnose durch die schwersten Momente ihres Lebens ging.

Kates Mama sorgt für Stabilität
Carole Middletons Auftritt in Cheltenham war Adelsmedien zufolge deshalb mehr als ein Society‑Besuch. Er war ein Statement. Eine Frau, die ohne Titel, aber mit Haltung, Nähe und Vertrauen immer weiter in die königliche Mitte rückt. Eine Frau, die mit Camilla lacht, mit Anne plaudert und mit Zara Tindall wirkt wie eine alte Freundin. Eine Frau, die zeigt, dass die Monarchie unter William nicht nur kleiner, sondern auch menschlicher wird.

Während die Andrew‑Töchter aus dem royalen Bild verschwinden, rückt Kates Mama immer weiter hinein – und das Königshaus wirkt plötzlich wärmer, stabiler und überraschend familiär.

Royals
12.03.2026 15:00
