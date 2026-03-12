Kates Mama lacht mit der Queen – Yorks sind raus!

Kates Mama sorgt für Stabilität

Carole Middletons Auftritt in Cheltenham war Adelsmedien zufolge deshalb mehr als ein Society‑Besuch. Er war ein Statement. Eine Frau, die ohne Titel, aber mit Haltung, Nähe und Vertrauen immer weiter in die königliche Mitte rückt. Eine Frau, die mit Camilla lacht, mit Anne plaudert und mit Zara Tindall wirkt wie eine alte Freundin. Eine Frau, die zeigt, dass die Monarchie unter William nicht nur kleiner, sondern auch menschlicher wird.