Missbrauchsvorwürfe: Physiotherapeut in U-Haft

Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem einschlägiges Bild- und Videomaterial gefunden. Mindestens eine städtische Wiener Einrichtung ist betroffen, wie MA 11-Sprecherin Ingrid Pöschmann am Mittwoch bestätigte. Der Mann wurde zeitweise als externer Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen hinzugezogen. Die Übergriffe sollen dabei nicht in den Wohnungen der Opfer stattgefunden haben, sondern während der therapeutischen Behandlungen. Die bisherigen Ermittlungen lassen laut Polizei vermuten, dass die Missbräuche über einen längeren Zeitraum erfolgten.