Auch Kinder betroffen

Missbrauchsvorwürfe: Physiotherapeut in U-Haft

Wien
12.03.2026 14:54
Der 44-jährige dringend Tatverdächtige wurde bereits am Montag festgenommen.
Der 44-jährige dringend Tatverdächtige wurde bereits am Montag festgenommen.
Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher schwerer Missbrauchsvorwürfe gegen einen 44-jährigen Physiotherapeuten in Wiener Einrichtungen für beeinträchtigte Personen, darunter Kinder, wurde am Donnerstag U-Haft gegen den Mann verhängt. Entgegen ersten Vermutungen wurden bislang keine weiteren Fälle festgestellt.

Der 44-jährige Physiotherapeut, der mindestens drei wehrlose bzw. psychisch beeinträchtigte Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahre in betreuten Wohneinrichtungen in Wien sexuell missbraucht haben soll, sind bisher keine weiteren Opfer bekannt. Der Mann wurde bereits am Montag festgenommen und gestand die Taten. Erwartungsgemäß wurde nun U-Haft gegen ihn verhängt.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem einschlägiges Bild- und Videomaterial gefunden. Mindestens eine städtische Wiener Einrichtung ist betroffen, wie MA 11-Sprecherin Ingrid Pöschmann am Mittwoch bestätigte. Der Mann wurde zeitweise als externer Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen hinzugezogen. Die Übergriffe sollen dabei nicht in den Wohnungen der Opfer stattgefunden haben, sondern während der therapeutischen Behandlungen. Die bisherigen Ermittlungen lassen laut Polizei vermuten, dass die Missbräuche über einen längeren Zeitraum erfolgten. 

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

