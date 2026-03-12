Fußballtrainer filmte in Dusche Nachwuchsspieler

Beamte entdeckten belastendes Bildmaterial

Eine erste Sichtung von aus dem Besitz des Mannes beschlagnahmten Speichermedien erhärtete den Verdacht. Die Aufnahmen dürften 2025 und 2026 während seiner Arbeitszeit in der Kindertagesstätte entstanden sein. Dabei soll er die Hilfsbedürftigkeit der Opfer ausgenutzt haben. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Hinweis aus den USA durch das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), nachdem zahlreiche Videos mit Missbrauchsinhalten hochgeladen worden waren.