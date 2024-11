Welche Nahrungsergänzung zur Gefahr werden kann

„Ich bin ein richtiges Opfer geworden, bin voll in diese Nahrungsergänzungs-Falle hineingetappt“, so beschreibt eine Influencerin auf TikTok ihre Erfahrungen. Gerade in den sozialen Medien sind Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel Proteinpulver stark im Hype. Aber sind diese Produkte wirklich so gesund oder gibt es auch Schattenseiten?