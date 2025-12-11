Jeder Dritte greift zu Nahrungsergänzungsmitteln

Mobil und geistig fit bleiben, mehr Lebensqualität und Wohlbefinden bis ins hohe Alter – Wünsche, die wohl nicht nur zu Weihnachten in Erfüllung gehen sollen. Rund 35 Prozent der über 30-Jährigen in Österreich helfen nach und greifen regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln, 30 Prozent zumindest gelegentlich.
Mobil bleiben, Konzentration und Energie bis ins Alter erhalten und den Alltag selbstbestimmt gestalten: Das sind zentrale Motive, wenn es um gesundes Altern geht.
Eine aktuelle Studie* zeigt: Nahrungsergänzungsmittel sind für viele dabei längst Teil der Gesundheitsroutine.
Etablierte Klassiker und neue Ansätze: Coenzyme im Fokus
Mineralstoffe und Vitamine sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Einnahmeroutine und die mit Abstand beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel – meist in Form von Kapseln oder Tabletten.
*Die Studie unter dem Titel „Gesund älter werden: Einstellungen, Maßnahmen und Potenziale in Österreich und Deutschland” wurde in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag von Prof. George Birkmayer NADH erhoben. Repräsentativ für die Bevölkerung wurden 1000 Österreicher und 1600 Deutsche im Alter von 30 bis 75 Jahren rund um die Themen gesundes Altern, Informationsverhalten bei Gesundheitsthemen und Nahrungsergänzungsmittel befragt. Durchgeführt wurde die Studie im Zeitraum vom 31.03.2025 bis zum 31.04.2025.
