„Healthy Aging“

Jeder Dritte greift zu Nahrungsergänzungsmitteln

Leben
11.12.2025 11:14
Nahrungsergänzungsmittel gelten für viele als Möglichkeit, den Körper gezielt zu unterstützen.
Nahrungsergänzungsmittel gelten für viele als Möglichkeit, den Körper gezielt zu unterstützen.(Bild: doucefleur - stock.adobe.com)

Mobil und geistig fit bleiben, mehr Lebensqualität und Wohlbefinden bis ins hohe Alter – Wünsche, die wohl nicht nur zu Weihnachten in Erfüllung gehen sollen. Rund 35 Prozent der über 30-Jährigen in Österreich helfen nach und greifen regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln, 30 Prozent zumindest gelegentlich.

Mobil bleiben, Konzentration und Energie bis ins Alter erhalten und den Alltag selbstbestimmt gestalten: Das sind zentrale Motive, wenn es um gesundes Altern geht. 

Eine aktuelle Studie* zeigt: Nahrungsergänzungsmittel sind für viele dabei längst Teil der Gesundheitsroutine.

  • Die Studie zeigt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Generationen und Geschlechtern: Während 46 Prozent der Silent Generation* (geboren vor 1950) regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, sind es bei den Millennials* (geboren 1980-1994) nur 31 Prozent. Insgesamt nutzen mit 36 Prozent etwas mehr Frauen als Männer (33 Prozent) Nahrungsergänzungsmittel. 
  • Auch bei der Häufigkeit der Einnahme zeigen sich klare Muster: Viele greifen täglich oder mehrmals pro Woche zu Nahrungsergänzungsmitteln, wobei ältere Befragte deutlich häufiger als Jüngere. 
  • Die Stärkung des Immunsystems bleibt für 60 Prozent der häufigste Grund für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Gerade in der Erkältungssaison gewinnt dieses Thema zusätzlich an Relevanz. Doch auch die Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit (31 Prozent), Förderung der Verdauungs- und Darmgesundheit (30 Prozent) sowie der Gelenkgesundheit (28 Prozent) spielen eine zentrale Rolle.
Etablierte Klassiker und neue Ansätze: Coenzyme im Fokus
Mineralstoffe und Vitamine sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Einnahmeroutine und die mit Abstand beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel – meist in Form von Kapseln oder Tabletten.

*Die Studie unter dem Titel „Gesund älter werden: Einstellungen, Maßnahmen und Potenziale in Österreich und Deutschland” wurde in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Spectra im Auftrag von Prof. George Birkmayer NADH erhoben. Repräsentativ für die Bevölkerung wurden 1000 Österreicher und 1600 Deutsche im Alter von 30 bis 75 Jahren rund um die Themen gesundes Altern, Informationsverhalten bei Gesundheitsthemen und Nahrungsergänzungsmittel befragt. Durchgeführt wurde die Studie im Zeitraum vom 31.03.2025 bis zum 31.04.2025. 

