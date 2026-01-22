Über Messenger-Dienst
Mutter bot kleine Tochter für 100 Euro zum Sex an
Weil sie ihre kleine Tochter einem Mann zum Sex angeboten hat, ist die Mutter vom Amtsgericht der deutschen Stadt Augsburg nun verurteilt worden.
Die entsetzte Richterin beschrieb das Handeln der 30-jährigen Frau als „widerlich“ und machte klar, dass nur eine lange Haftstrafe dafür in Betracht käme. „Wir sind schockiert“, erklärte Richterin Sandra Mayer.
Die Mutter hatte ihre Tochter kurz vor deren achten Geburtstag einem Mann zum sexuellen Missbrauch angeboten. Der Kontakt mit dem Mann verlief über einen Messenger-Dienst. Die Frau forderte im Voraus 100 Euro für ein Treffen und gab ihre Bankverbindung an. Zu einem tatsächlichen Treffen des Mannes mit der Tochter kam es dann aber nicht, weil der Chat-Partner der Mutter die Polizei einschaltete.
Den Chat hatte die 30-Jährige vor Gericht eingeräumt. Sie behauptete allerdings, dass es ihr nur darum gegangen sei, Pädophile zu überführen. Die Richterin nahm ihr das nicht ab: „Da ist kein Funken Wahrheit dran.“ Richterin Mayer schloss jedoch nicht aus, dass die Angeklagte letztlich nur das Geld haben wollte und mit ihrem Kind nicht zu einem Treffen gegangen wäre.
Mutter fertigte auch explizites Foto an
Die Frau wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und weiteren Straftaten zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Denn das Strafgesetzbuch definiert auch bereits das Anbieten von Kindern für sexuelle Handlungen als Missbrauchstat. Das Gericht folgte mit dem Urteil weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, der Verteidiger hatte eine Bewährungsstrafe verlangt.
Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau wurde auch eine explizite Aufnahme des Mädchens entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Mutter dieses Foto gemacht hatte, um es im Internet zu verkaufen. Die Richterin meinte, es sei zu hoffen, dass die bei der Oma lebende Tochter künftig jeglichen Einflusses der Mutter entzogen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.