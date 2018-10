Weil alte Software manchmal besser ist als neue

"Wir glauben, dass jeder Computernutzer das Recht haben sollte, die Version einer Software zu verwenden, mit der er sich am wohlsten fühlt, und nicht die, die ihm der Hersteller vorschreibt", argumentieren die beiden auf ihrer Website. Letztlich hätten sie auch eine historische Verantwortung, wie sie weiter ausführen: "Wenn wir es Software erlauben, in der Vergangenheit zu verschwinden, geht ein Stück Geschichte verloren. Um die Entwicklung der Computerindustrie sowie der Zivilisation in ihrer Gesamtheit zu verstehen, müssen Menschen jedoch Zugang zu diesen Daten haben."