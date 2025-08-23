Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

LASK sauer

Aufregung um Gelb-Rot: „Habe ihn nicht beleidigt!“

Bundesliga
23.08.2025 19:32
Schiedsrichter Julian Weinberger zeigte Sascha Horvath Gelb-Rot.
Schiedsrichter Julian Weinberger zeigte Sascha Horvath Gelb-Rot.(Bild: GEPA)

Es war DIE Aufregerszene bei Salzburgs 3:0-Sieg gegen den LASK am Samstag: Der Linzer Kapitän Sascha Horvath sah in der 35. Minute innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb und musste vorzeitig in die Kabine. „Ich habe ihn nicht beleidigt“, hatte Horvath nach der Partie kein Verständnis für den Ausschluss.

0 Kommentare

Nach einem Laufduell von Joane Gadou mit LASK-Stürmer Samuel Adeniran beschwerte sich Horvath derart anhaltend über einen ausgebliebenen Foulpfiff, dass ihm Schiedsrichter Julian Weinberger innerhalb kürzester Zeit zweimal Gelb zeigte und der 29-Jährige vorzeitig vom Platz musste. Athletiktrainer Rui Lemos wurde danach zu allem Überfluss auch noch mit Rot der Bank verwiesen.

Lesen Sie auch:
Jubel bei Salzburg
Sieg in Überzahl
Salzburg macht mit dem LASK kurzen Prozess
23.08.2025

„Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ich war verärgert, habe ihn aber nicht beleidigt“, sagte Horvath nach der Partie im Sky-Interview. Schiedsrichter Julian Weinberger verteidigte seine Entscheidung, berichtete, dass der LASK-Kapitän immer weiter geschimpft habe und er deshalb zweimal Gelb zücken musste.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Anonymer Anzeiger nahm jetzt Alpakahof ins Visier
139.679 mal gelesen
Jasmin Lechner vom Alpakahof in Bromberg – die aktuelle Schließung wird von der Familie genutzt, ...
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
126.553 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
112.296 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1946 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1486 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Bundesliga
LASK sauer
Aufregung um Gelb-Rot: „Habe ihn nicht beleidigt!“
Sieg in Überzahl
Salzburg macht mit dem LASK kurzen Prozess
Aufsteiger jubelt
Premierensieger Ried stürzt BW Linz in tiefe Krise
„Krone“-Stopplicht
Dem heimischen Fußball droht ein Debakel
1:2 kein Weckruf
Stöger: „So etwas Unnötiges braucht es nie!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf