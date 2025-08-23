Aufregung um Gelb-Rot: „Habe ihn nicht beleidigt!“

Es war DIE Aufregerszene bei Salzburgs 3:0-Sieg gegen den LASK am Samstag: Der Linzer Kapitän Sascha Horvath sah in der 35. Minute innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb und musste vorzeitig in die Kabine. „Ich habe ihn nicht beleidigt“, hatte Horvath nach der Partie kein Verständnis für den Ausschluss.