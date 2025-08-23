Aufregung um Gelb-Rot: „Habe ihn nicht beleidigt!“

Es war DIE Aufregerszene bei Salzburgs 3:0-Sieg gegen den LASK am Samstag: Der Linzer Kapitän Sascha Horvath sah in der 35. Minute innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb und musste vorzeitig in die Kabine. „Ich habe ihn nicht beleidigt“, hatte Horvath nach der Partie kein Verständnis für den Ausschluss.
Nach einem Laufduell von Joane Gadou mit LASK-Stürmer Samuel Adeniran beschwerte sich Horvath derart anhaltend über einen ausgebliebenen Foulpfiff, dass ihm Schiedsrichter Julian Weinberger innerhalb kürzester Zeit zweimal Gelb zeigte und der 29-Jährige vorzeitig vom Platz musste. Athletiktrainer Rui Lemos wurde danach zu allem Überfluss auch noch mit Rot der Bank verwiesen.
„Emotionen gehören zum Fußball dazu. Ich war verärgert, habe ihn aber nicht beleidigt“, sagte Horvath nach der Partie im Sky-Interview. Schiedsrichter Julian Weinberger verteidigte seine Entscheidung, berichtete, dass der LASK-Kapitän immer weiter geschimpft habe und er deshalb zweimal Gelb zücken musste.
