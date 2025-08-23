Vorteilswelt
Zeugen berichten:

Israelische Truppen drangen nach Gaza-Stadt vor

Ausland
23.08.2025 19:20
Israelische Soldaten (Symbolbild)
Israelische Soldaten (Symbolbild)(Bild: AFP/Israeli Army)

Israelische Truppen sind nach Angaben palästinensischer Augenzeugen am Samstag in einen Teil der Stadt Gaza eingedrungen – früher, als dieser Schritt erwartet wurde. Den Berichten zufolge wurden Soldaten in dem Viertel Sabra gesichtet, vor allem in der Nähe eines örtlichen Schulgebäudes.

Die israelische Führung hatte zuvor einen Plan zur Einnahme der Stadt Gaza gebilligt. Die Armee teilte auf Anfrage mit, man äußere sich nicht zu den Positionen ihrer Soldaten. 

Mit Offensive wurde erst im September gerechnet
Zuvor ist die Räumung der Stadt vorgesehen, in der sich nach Schätzungen rund eine Million Menschen aufhalten. Mit Beginn der Offensive wird nach Medienberichten frühestens im September gerechnet. Zuletzt waren israelische Soldaten aber bereits in Vororte der Küstenstadt vorgerückt. In dem Viertel Sabra waren seit Beginn des Gaza-Kriegs Israels gegen die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas vor fast zwei Jahren bereits israelische Bodentruppen im Einsatz gewesen.

Israels Premier bezeichnete Hungersnot als „glatte Lüge“
Hilfsorganisationen haben vor einer weiteren Verschlechterung der ohnehin katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen gewarnt, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben. Die IPC-Initiative hatte für die Stadt Gaza und einige Nachbarorte eine Hungersnot erklärt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den Bericht jedoch als eine „glatte Lüge“. Nach israelischer Darstellung basiert die Einschätzung auf falschen Angaben der Hamas.

