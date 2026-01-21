Mit Pkw in Lkw gekracht und über Böschung gestürzt

Verletzter wollte nicht ins Spital

Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw auf das rechte Fahrbahnbankett, rutschte eine Böschung hinunter und kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand. „Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, erklären die Ermittler. Er erlitt erhebliche Verletzungen an der rechten Hand, an den Oberschenkeln sowie am Brustkorb, lehnte jedoch eine Mitnahme durch die Rettung in ein Krankenhaus ab.