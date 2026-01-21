Mit Pkw in Lkw gekracht und über Böschung gestürzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Reith bei Seefeld in Tirol! Ein Pkw krachte in einen Lkw, stürzte über eine Böschung und landete auf dem Dach. Der Lenker, ein 20-jähriger Russe, wurde verletzt.
Gegen 10.30 Uhr war am Mittwoch ein Einheimischer (32) auf der B177 im Gemeindegebiet von Reith bei Seefeld im Rahmen von Straßenerhaltungsarbeiten mit einem Lkw unterwegs.
Kollision mit Gegenverkehr
„Der Mann fuhr vom linken Fahrbahnbankett auf die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Süden“, heißt es seitens der Polizei. Ein 20-jähriger Russe, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, dürfte den Lastwagen zu spät gesehen haben und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Verletzter wollte nicht ins Spital
Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw auf das rechte Fahrbahnbankett, rutschte eine Böschung hinunter und kam schließlich am Dach liegend zum Stillstand. „Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien“, erklären die Ermittler. Er erlitt erhebliche Verletzungen an der rechten Hand, an den Oberschenkeln sowie am Brustkorb, lehnte jedoch eine Mitnahme durch die Rettung in ein Krankenhaus ab.
Der Lenker des Lkw blieb unverletzt. „An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe“, so die Exekutive.
