Pkw-Lenkerin bei Kollision auf Kreuzung verletzt

Gegen 10.45 Uhr wollte ein 43-jähriger Pkw-Lenker auf der Rettenbergstraße in Kolsass nach links auf die B171 abbiegen. „Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer 46-jährigen Österreicherin, die auf der B171 in Richtung Osten fahren wollte“, heißt es seitens der Polizei.