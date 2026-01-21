Pkw-Lenkerin bei Kollision auf Kreuzung verletzt

Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt
Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Kolsass in Tirol! Bei einer Kreuzung krachten zwei Autos zusammen. Eine 46-jährige Lenkerin wurde dabei erheblich verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
Gegen 10.45 Uhr wollte ein 43-jähriger Pkw-Lenker auf der Rettenbergstraße in Kolsass nach links auf die B171 abbiegen. „Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer 46-jährigen Österreicherin, die auf der B171 in Richtung Osten fahren wollte“, heißt es seitens der Polizei.
Beide Fahrzeuge schwerbeschädigt
Die Frau wurde mit dem Rettungswagen mit erheblichen Verletzungen in das Haller Krankenhaus eingeliefert. Der 43-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
