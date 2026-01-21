Drogenlenker rammt Auto: Frau und Kind verletzt!

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, in Lechaschau bei Reutte. Die 33-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw, in dem der zehnjährige Bub am Beifahrersitz saß, auf der Wängler Straße (L259) unterwegs, als plötzlich der 39-Jährige mit seinem Wagen von einer Seitenstraße kommend auf die Landesstraße fuhr.