Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrunken, übermüdet

Drogenlenker rammt Auto: Frau und Kind verletzt!

Tirol
21.01.2026 10:45
An beiden Autos entstand Sachschaden.
An beiden Autos entstand Sachschaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Alkoholisiert, unter Drogen stehend und zudem völlig übermüdet setzte sich ein 39-Jähriger am Dienstagabend im Tiroler Außerfern ans Steuer seines Pkw – und das hatte fatale Folgen: Der Einheimische krachte mit einem anderen Auto zusammen, in dem sich eine Frau (33) und ein zehnjähriger Bub befanden. Beide Insassen erlitten Verletzungen.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, in Lechaschau bei Reutte. Die 33-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw, in dem der zehnjährige Bub am Beifahrersitz saß, auf der Wängler Straße (L259) unterwegs, als plötzlich der 39-Jährige mit seinem Wagen von einer Seitenstraße kommend auf die Landesstraße fuhr.

Zitat Icon

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Frau und das Kind unbestimmten Grades verletzt wurden.

Die Polizei

Und dann krachte es: „Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Frau und das Kind unbestimmten Grades verletzt wurden“, so die Polizei. Der männliche Unfalllenker kam offenbar mit dem Schrecken davon. Er sei „augenscheinlich unverletzt“ geblieben, hieß es.

Alkohol, Drogen, Übermüdung
Brisant: Ein beim 39-Jährigen durchgeführter Alkomattest habe eine leichte Alkoholisierung ergeben. „Zudem konnte eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel und Übermüdung festgestellt werden, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde“, so die Ermittler weiter.

Lesen Sie auch:
Der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert (Archivbild).
Jetzt im Gefängnis
Drogenlenker (17) wurde zu Zechpreller und Zündler
20.01.2026
Polizei schneller
Drogenlenker lief nach Anhaltung zu Fuß davon
17.01.2026

Frau und Kind im Krankenhaus
Die verletzte Frau und der Bub wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Die Landesstraße war aufgrund des Unfalls etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
216.285 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.823 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
112.150 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf