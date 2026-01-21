Vorteilswelt
Unsinnige Befehle | Ein bisserl mehr

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Unsinnige Befehle. Ja, sicher bekommen manche leuchtende Augen, wenn sie von ihrer Zeit beim Militär erzählen. Aber so gut wie jeder österreichische Mann, der beim Bundesheer mehr oder weniger lang gedient hat, kann sie erzählen – die Geschichten von Langeweile, unsinnigen Aufträgen und Befehlen. Diese Erzählungen von den Bundesheer-Erlebnissen sind im Prinzip unabhängig vom Zeitpunkt des Dienstes. Wir hören es von längst ergrauten Grundwehrdienern aus den Sechzigerjahren genauso wie von jenen, die in den Achtzigern oder Neunzigern eingerückt waren, wie von ihren Nachfolgern aus diesem Jahrtausend.

Ein bisserl mehr. Freilich war es auch lustig. Man hat gelernt, Betten zu machen. Ja, man hat teilweise Freundschaften fürs Leben geschlossen. Aber vor allem hat man sechs, acht Monate oder noch mehr Zeit verloren, manche nennen es verplempert. Jetzt, um es auf gut Österreichisch zu formulieren, „darf’s ein bisserl mehr sein“, wenn es nach der Kommission geht, die sich monatelang mit der Dauer von Wehrdienst und Zivildienst beschäftigt hat. Die Debatte ist notwendig, auch Österreich kann sich trotz Neutralität nicht vor den Entwicklungen in der Welt verschließen. Die Friedenszeiten – sie sind ganz offensichtlich vorbei. Ein starkes Heer - das wir ehrlicherweise nie hatten - wäre wichtig. Aber bloß den Wehrdienst zu verlängern, das wird nicht reichen. Ob sechs oder acht Monate: Die Zeit beim Militär muss als sinnvoll wahrgenommen werden. Dann hat das Bundesheer auch die Chance, als starkes Heer wahrgenommen zu werden.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

