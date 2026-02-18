Vorteilswelt
Bei Dortmunds Sieg

Emotionale Botschaft nach Tor: Das steckt dahinter

Champions League
18.02.2026 07:16
Serhou Guirassy präsentierte nach seinem Tor eine emotionale Botschaft.
Serhou Guirassy präsentierte nach seinem Tor eine emotionale Botschaft.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einer emotionalen Botschaft hat Serhou Guirassy beim 2:0 von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo im Champions-League-Play-off-Hinspiel für Aufsehen gesorgt. Nach der Partie am Dienstagabend erklärte der Stürmer seinen traurigen Jubel.

Der Torjäger hatte nach seinem frühen Führungstor eine emotionale Botschaft gezeigt. Auf einem T-Shirt unter seinem Trikot stand in Französisch geschrieben: „Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen.“

(Bild: AP/Martin Meissner)

Die Nachricht habe seinem Bruder gegolten, dessen Tochter gestorben sei, berichtete der 29-Jährige nach der Partie.

Großer Jubel bei den siegreichen BVB-Kickern
Champions League
BVB bejubelt 2:0 ++ Real gewinnt Skandal-Partie!
17.02.2026
Eklat bei Real-Sieg
Aufreger in der CL: „Er sollte nie wieder spielen“
18.02.2026

Tor und Assist
Trotz des Trauerfalls lieferte Guirassy einen starken Auftritt ab, den er mit der Vorlage zum 2:0 durch Maximilian Beier krönte. Dank ihm ist Dortmund auf dem besten Weg ins Achtelfinale der Champions League.

Champions League
18.02.2026 07:16
