Finanzminister bringen digitalen Euro auf Schiene

Kritiker des digitalen Euros warnen nicht nur vor einer Abschaffung des Bargeldes, sondern auch vor einer Transparentmachung der Kunden. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ weist diese Bedenken zurück: „Transaktionen können vielleicht jetzt nachvollzogen werden, wenn sie über amerikanische Zahlungsdienstleister gehen, das wird beim digitalen Euro nicht der Fall sein und ein ganz wichtiges Element des digitalen Euro ist, dass er ja nur die Ergänzung zum Bargeld ist. Das Bargeld wird es weitergeben, das ist auch auf europäischer Ebene rechtlich noch einmal stärker abgesichert.“