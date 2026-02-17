Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen US-Abhängigkeit

Finanzminister bringen digitalen Euro auf Schiene

Außenpolitik
17.02.2026 19:55
Mit dem digitalen Euro will sich die EU von Amerika unabhängig machen.
Mit dem digitalen Euro will sich die EU von Amerika unabhängig machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, ecb.europa.eu)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Europa ist bekanntlich in vielerlei Hinsicht von den USA abhängig, unter anderem auch bei Bezahlsystemen wie Kreditkarten oder Paypal. Das will die EU mit der Einführung des digitalen Euro ändern. Das ist eine von Banken unabhängige, digitale Geldbörse in Form einer App. Die Finanzminister der 27 EU-Länder haben sich am Dienstag in Brüssel damit befasst.

0 Kommentare

Das Projekt soll noch in diesem Jahr im EU-Parlament beschlossen werden, erste Transaktionen könnten dann im Jahr 2029 möglich sein. Die Österreichische Nationalbank OeNB gehört zu sechs Notenbanken, die derzeit Vorbereitungsarbeiten wie Programmierung leisten.

Der digitale Euro ist kein Ersatz für Bargeld, sondern eine Ergänzung, um europäische Souveränität im Zahlungsverkehr zu sichern, betont Nationalbankgouverneur Martin Kocher. Derzeit hängt ganz Europa fast vollständig von nicht-europäischen Kreditkartenanbietern ab.

Hintergrund
Die „PayPal-Mafia“

Warum die Abhängigkeit von den USA für Europa schlecht ist, zeigt die scherzhafte Bezeichnung „PayPal-Mafia“. Dieser Begriff beschreibt die ehemaligen Gründer von PayPal, darunter die einflussreichen Persönlichkeiten Peter Thiel und Elon Musk, die nicht nur tragende Figuren in der MAGA-Bewegung von US-Präsident Donald Trump sind, sondern auch mächtige IT-Konzerne haben. 

Marterbauer ist ein Freund des digitalen Euro.
Marterbauer ist ein Freund des digitalen Euro.(Bild: EPA/Olivier Hoslet)

Kritiker des digitalen Euros warnen nicht nur vor einer Abschaffung des Bargeldes, sondern auch vor einer Transparentmachung der Kunden. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ weist diese Bedenken zurück: „Transaktionen können vielleicht jetzt nachvollzogen werden, wenn sie über amerikanische Zahlungsdienstleister gehen, das wird beim digitalen Euro nicht der Fall sein und ein ganz wichtiges Element des digitalen Euro ist, dass er ja nur die Ergänzung zum Bargeld ist. Das Bargeld wird es weitergeben, das ist auch auf europäischer Ebene rechtlich noch einmal stärker abgesichert.“

Widerstand von den Banken
Widerstand gegen den Digitalen Euro kommt von europäischen Banken, weil sie daran nicht beteiligt sind und nicht verdienen. Vielmehr entgeht ihnen durch weniger Kreditkarten Geschäft. Diese und andere Bedenken gibt es auch noch im EU-Parlaments. In der Runde der 27 EU-Finanzminister sind sich viele aber einig, dass der Digitale Euro kommen muss.

Zitat Icon

Wir wollen den digitalen Euro vorantreiben, weil er für die Souveränität unseres Kontinents wichtig ist, aber das Bargeld wird natürlich bleiben.

Der deutsche Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil

Der deutsche Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil dazu: „Ich kann nur sagen, wer dieser Situation nicht verstanden hat, dass es jetzt auch darum geht, den digitalen Euro so schnell wie möglich voranzubringen, der leistet keinen Dienst für Europa, sondern der schadet Europa und das muss jeder wissen, der dort Entscheidungen jetzt auch zu treffen hat.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.02.2026 19:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
177.122 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.327 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.032 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1192 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Außenpolitik
Gegen US-Abhängigkeit
Finanzminister bringen digitalen Euro auf Schiene
Viele Baustellen
Keine Schonfrist für Wiens neue Wohnbaustadträtin
Entscheidung gefallen
Österreich tritt Trumps Gaza-Friedensrat nicht bei
Stütze für Ukraine
Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen
Krone Plus Logo
Immer mehr Beschwerden
Lärmbelästigung in Öffis: Wie Stadt nun reagiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf