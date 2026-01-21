Mikl-Leitner: „Österreich muss wehrhaft sein“

„Einsatz für unsere Neutralität“

„Österreich ist ein neutrales Land, aber Neutralität braucht Wehrhaftigkeit. Wir müssen in der Lage sein, unser Land und unsere Landsleute gegen Bedrohungen zu verteidigen. Nur ein militärisch einsatzbereites Österreich kann sein Schicksal im Ernstfall selbst bestimmen. Ich danke Verteidigungsministerin Klaudia Tanner für ihre Initiative und allen Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz für die Sicherheit und den Schutz unserer Heimat“, betont die Landeshauptfrau.